Scontro in mare: peschereccio affonda a Ravenna, equipaggio in salvo

Il peschereccio 'Lugarain', di stanza nel porto di Cesenatico (Forlì-Cesena), è affondato nella notte fra martedì e mercoledì al largo delle acque davanti alla costa di Ravenna. A darne notizia è il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. "Questa notte a circa 11 miglia e mezzo dal porto di Ravenna - dice - è avvenuto un grave incidente che ha coinvolto il 'Lugarain'. Il moto peschereccio di Cesenatico è affondato e la dinamica dei fatti é ancora in corso di ricostruzione". Il sindaco sottolinea poi che "fortunatamente l'equipaggio (composto da 5 membri) è stato riportato a terra senza conseguenze, e questa è la notizia migliore. Voglio mandare, a nome mio e di tutta l'amministrazione, un grande abbraccio a tutti i ragazzi coinvolti nell'incidente". Lo scontro in mare che ha portato all'affondamento è avvenuto 11 miglia al largo della costa. L'altra barca coinvolta nello scontro - riporta CesenaToday - era proveniente dalla Croazia e stava entrando nel Porto di Ravenna. La collisione è avvenuta alle 5 e 20 di per cause ancora in corso di accertamento.