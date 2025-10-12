Scontro lungo la Marecchiese: motociclista sfonda il lunotto dell’auto con il casco

Un incidente mattutino lungo la strada Marecchiese, all'altezza della frazione Dogana di Verucchio, ha visto coinvolti un’auto e una moto. L'accaduto è avvenuto intorno alle 9:45, in prossimità del distributore Bar Undici, non lontano dal confine di Stato di Gualdicciolo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo a due ruote avrebbe tamponato violentemente l’auto che lo precedeva.

L’urto è stato tale che il motociclista è stato sbalzato contro il veicolo e ha colpito con il casco il vetro posteriore, sfondandolo. Fortunatamente, le sue ferite risultano lievi. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 per le operazioni di soccorso. L’incidente ha causato rallentamenti significativi sulla viabilità, già appesantita dall’affluenza legata alla Fiera Nazionale del Tartufo a Sant’Agata Feltria.









