Scontro mortale ad Ospedaletto, perde la vita scooterista di 52 anni

Le immagini dell'incidente mortale

Incidente mortale in via San Salvatore, alle porte di Ospedaletto. Nel primo pomeriggio un uomo di 52 anni, in sella ad un Yamaha Tmax, si è scontrato, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, con un'Audi A3 mentre stava percorrendo la strada in direzione monte. Pare che invece l'auto stesse uscendo da una strada privata. Un colpo tremendo che, dopo l'impatto col suolo, non gli ha lasciato scampo, nonostante l'arrivo dei mezzi del 118 che hanno subito richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna.