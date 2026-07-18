Scontro mortale all'alba sulla Adriatica: deceduta una 34enne

Drammatico incidente all'alba sulla statale 16 Adriatica nella zona di Cesenatico. Due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente verso le 5:30 all'altezza del supermercato Famila. Ad avere la peggio una donna di 34 anni, che ha riportato ferite fatali. Altre due persone sono state portate all'ospedale Bufalini di Cesena con lesioni non gravi.

Sul posto oltre ai soccorsi sanitari anche i vigili del fuoco, pattuglie della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Polizia Locale. Per effettuare i rilievi la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino a circa le 9:00.







