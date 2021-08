Scontro moto-Ape a Rivazzurra, due i feriti trasportati in ospedale

Grave incidente nella tarda mattina di oggi a Rivazzurra. Una moto stava procedendo su Viale Catania quando all'altezza del sottopasso della ferrovia, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'Ape Piaggio Tm, condotto da un giovane, che proveniva da Viale Matera. Entrambi sono stati portati in ospedale: il centauro, che ha avuto la peggio, al “Bufalini” di Cesena, mentre il conducente dell'Ape all'“Infermi” di Rimini. Sul posto, per i rilievi e per coadiuvare l'azione del 118 - arrivato con due ambulanze e un'automedica -, la Polizia di Stato e la Polizia locale.