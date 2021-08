INCIDENTE Scontro moto-Ape a Rivazzurra, due i feriti trasportati in ospedale

In tarda mattinata a Rivazzurra c'è stato lo scontro tra una moto ed una Ape Car: quest'ultima, proveniente da Via Matera, pare si sia immessa in via Catania senza accorgersi che in quel momento sopraggiungeva la due ruote. La dinamica esatta resta ora al vaglio della Polizia Locale ma tutto fa pensare che all'origine del violento impatto ci sia proprio la mancata precedenza. La moto – come si vede dalle immagini - è rimasta schiacciata sotto alle ruote dell'Ape. Ferito gravemente il centauro: stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato quindi trasportato d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Lesioni lievi invece per il conducente del veicolo a tre ruote, trasferito all'Infermi di Rimini.

Foto Gallery La fotogallery dell'incidente

