Scontro nel Pd dopo lo show sul palco di Beppe Grillo cui ha partecipato Elly Schlein

Non è piaciuta ad alcuni la presenza della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla manifestazione contro il precariato del M5S, soprattutto perché Beppe Grillo dal palco ha esortato i presenti a creare “brigate di cittadinanza, col passamontagna”, per fare piccoli lavoretti notturni di nascosto, come mettere a posto marciapiedi, aiuole e tombini. L'ex assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha colto la palla al balzo per dire addio al Pd, "Brigate e passamontagna anche no - scrive su Twitter - è stato un errore politico partecipare alla manifestazione", e anche da destra sono arrivate bordate, tanto che Grillo si è visto costretto a intervenire di nuovo. Alla direzione, Elly Schlein propone di mobilitare il partito per avere una identità chiara: “Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto – attacca – si rischia di non rappresentare nessuno”. E non presta il fianco alle critiche, “che vanno bene – dice – ma io credo nel gioco di squadra”. Intanto alla Camera inizia la discussione generale sul progetto di legge che vorrebbe rendere la Gestazione per Altri, o maternità surrogata, reato universale, visto che in Italia lo è già. Proprio come ha fatto Elon Musk, il miliardario, che ha avuto la sua settima figlia proprio tramite maternità surrogata: eppure è stato ricevuto a Palazzo Chigi, dalla presidente Giorgia Meloni, con la prospettiva magari di investire in Italia. Chissà se sarà invitato anche con la nuova normativa.

Nel video gli interventi di Beppe Grillo, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e di Marina Marchetto Aliprandi, deputata Fratelli d'Italia