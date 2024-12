CODICE DELLA STRADA Scontro Salvini - Vasco Rossi: "Parli con i parenti delle vittime', "Io odio i bulli" Il ministro dei trasporti difende le nuove regole della strada, per la rockstar è solo propaganda

'Adoro Vasco Rossi come cantante. Non parli con me, ma con i parenti di chi è morto in un incidente per colpa di qualcuno che guidava sotto effetto di droga. Non si polemizza sulla vita dei figli', dice il ministro dei Trasporti Salvini alla rockstar che ha criticato il nuovo codice della strada. A stretto giro la controreplica di Vasco: 'Sono vicino anch'io, come tutti, ai parenti di vittime di incidenti stradali causate da ubriachi o drogati. Ma la nuova legge di Salvini non salva nessuna vita. Punisce e arresta chi, perfettamente lucido al volante, può avere assunto cannabis o fumo passivo anche giorni prima: è solo propaganda sulla pelle di una minoranza che non può difendersi. Io odio i bulli! Salvini è forte con i deboli e debole con i forti', dice all'ANSA.

Critiche alle nuove norme sui monopattini dall'Alleanza per la mobilità sostenibile: 'Caos totale'.

