CRONACA Scontro sulla A14: una vittima e due feriti gravi

Scontro sulla A14: una vittima e due feriti gravi.

Un'incidente sulla A14, avvenuto mercoledì sera poco dopo le 23, è costato la vita a una donna di 55 anni. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'area di Servizio Bevano Ovest, in direzione sud a poca distanza dal casello Valle del Rubicone. Coinvolti un camion e due auto, di cui una si è ribaltata a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenuti due autoambulanze e l’elisoccorso, ma per la donna non c'era ormai nulla da fare. Trasportati all'Ospedale Bufalini di Cesena con un urgenza anche un uomo che si trovava in condizioni gravissime e un 67enne che ha riportato danni più lievi. Sul posto sono intervenuti anche la Polstrada e i Vigili del Fuoco.

