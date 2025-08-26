CRONACA Scontro sulla Marecchiese a Sant’Ermete: moto si ribalta dopo l’impatto con un’auto Coinvolte una Voge 500DSX, una Lancia Ypsilon e una Polestar 2 con a bordo una coppia olandese. Motociclista soccorso dal 118, ripercussioni sul traffico

Mattinata movimentata quella di martedì a Sant’Ermete di Rimini, dove una moto e due auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la Marecchiese. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia di turisti olandesi a bordo di una Polestar 2 stava viaggiando in direzione mare quando ha rallentato per consentire a una Lancia Ypsilon, ferma allo stop di via Vallecchiara, di immettersi sulla carreggiata principale, proprio davanti allo stabilimento Anelli.

In quel momento, dalla stessa direzione di marcia sopraggiungeva una Voge 500DSX, guidata da un uomo. La moto, forse nel tentativo di superare l’auto straniera, ha centrato l’utilitaria che stava uscendo dalla laterale. L’impatto è stato violento: il mezzo a due ruote ha carambolato sull’asfalto fino a ribaltarsi, restando capovolto in mezzo alla strada.

Rapido l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il motociclista e lo hanno trasportato in ospedale. Al momento non sono ancora note le sue condizioni. Sul posto anche la Polizia stradale e la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, particolarmente intenso nelle ore di punta del mattino.

