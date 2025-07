Scontro sulla Statale 16, grave una giovane in scooter

Grave incidente nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la Statale 16, nel territorio di Cesenatico, nei pressi dell’uscita per Villamarina. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati uno scooter e una Lancia Ypsilon.

Ad avere la peggio una giovane in sella al ciclomotore, sbalzata sull’asfalto dopo l’impatto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha richiesto immediatamente l’intervento dell’eliambulanza. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

Per i rilievi e la gestione del traffico – la corsia nord della SS16 è rimasta chiusa per diversi minuti – è intervenuta la Polizia Stradale di Rimini.