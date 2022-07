CRONACA Scontro sulla Tolemaide, grave donna 64enne in sella a Harley-Davidson [fotogallery]

Grave incidente nella tarda mattinata di giovedì, sulla Tolemaide, all'altezza di un rivenditore di auto. Una Harley-Davidson, condotta da una signora di 64 anni, stava viaggiando in direzione Santarcangelo quando si è scontrata con una Opel Mokka che la precedeva ed era in fase di svolta. La donna è rovinata sull'asfalto procurandosi diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate, hanno disposto l'immediato trasferimento in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo del sinistro, per gestire il traffico e ricostruire l'esatta dinamica, diverse pattuglie della polizia stradale.

