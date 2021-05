RIMINI Scontro tra auto e bici: 50enne al Bufalini

Scontro tra auto e bici: 50enne al Bufalini.

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Rimini. Un 50enne in bici, per cause ancora da accertare, è stato centrato da un'auto all'angolo tra Via Zangheri e via Maestri Del Lavoro. Sul posto un'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cesena in codice di massima gravità.

