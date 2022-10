Scontro tra auto e moto a Urbania, muore una donna

Incidente stradale mortale intorno alle 15.00 sulla Ss745 "Metaurense" che collega Fermignano a Urbania (Pesaro Urbino): un motoveicolo e un'auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrati al km 7+900, in zona Muraglione. Sembra che l'auto avesse intenzione di svoltare a sinistra quando è stata colpita alla fiancata dalla moto. A bordo una donna, 50enne, che non ha potuto evitare l'impatto. Il 118 ha cercato di rianimarla ma senza riuscirci, è deceduta per il grave trauma cranico. Il tratto stradale è temporaneamente chiuso al traffico nella zona di Fermignano Per la gestione dell'emergenza sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell'Ordine.