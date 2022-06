Scontro tra auto e moto: due motociclisti al Bufalini

Scontro tra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi in via Popilia a Rimini, all'altezza dell'Italia in Miniatura. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale giunta sul posto, una fiat Panda con targa italiana è entrata in collisione con una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano due persone. Violento l'impatto: la moto è finita fuori strada e i sanitari del 118, dopo essere arrivati sul luogo con due ambulanze, hanno disposto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato i feriti al Bufalini di Cesena. La Statale è stata chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico.