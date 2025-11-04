Scontro tra auto e moto in via Coriano: 36enne ricoverato al “Bufalini” | Fotogallery

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì in via Coriano, a Rimini. Un anziano, alla guida di una Hyundai Atos diretta verso Riccione, avrebbe svoltato in via dell’Iris proprio mentre, dalla direzione opposta, sopraggiungeva una moto condotta da un 36enne.

L’impatto è stato violento e il motociclista è finito sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e auto medica: l’uomo è stato stabilizzato a lungo sul luogo dell’incidente prima di essere trasferito all’ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di media gravità.

Per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Rimini.







