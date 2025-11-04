TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:18 Junior Eurovision: svelato su YouTube il brano di Martina Crv 18:46 Igr al giro di boa: approvazione scontata 14:07 Marco Ragini è il primo Ct sammarinese a un mondiale: guiderà il Tagikistan 10:53 Sabotaggio Nord Stream, Kuznietsov in sciopero della fame per dieta non compatibile con la sua salute
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Scontro tra auto e moto in via Coriano: 36enne ricoverato al “Bufalini” | Fotogallery

L’impatto all’altezza di via dell’Iris. L’uomo, stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità.

4 nov 2025
Scontro tra auto e moto in via Coriano: 36enne ricoverato al “Bufalini” | Fotogallery

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì in via Coriano, a Rimini. Un anziano, alla guida di una Hyundai Atos diretta verso Riccione, avrebbe svoltato in via dell’Iris proprio mentre, dalla direzione opposta, sopraggiungeva una moto condotta da un 36enne.

L’impatto è stato violento e il motociclista è finito sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e auto medica: l’uomo è stato stabilizzato a lungo sul luogo dell’incidente prima di essere trasferito all’ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di media gravità.

Per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Rimini.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia