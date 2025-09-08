TV LIVE ·
Scontro tra auto e moto sulla Marecchiese: ferita una coppia

L’incidente a San Martino dei Mulini: centauri sbalzati sull’asfalto, necessario l’intervento del 118. Marecchiese chiusa per permettere soccorsi e rilievi.

8 set 2025
Le immagini dei rilievi

Grave incidente nella mattinata di lunedì a San Martino dei Mulini, nell’entroterra riminese. Una coppia in sella a una Honda NC750X stava percorrendo la Marecchiese in direzione monte quando, all’altezza di via Silvestro Lega, si è scontrata con una Renault Clio guidata da una donna che si stava immettendo sulla stessa carreggiata per dirigersi verso Rimini. L’impatto è stato violento e i due motociclisti sono stati sbalzati sul parabrezza, poi sull’asfalto. Secondo alcune testimonianze, la moto stava effettuando un sorpasso sulla fila di auto rallentata dal semaforo poco distante.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno valutato la gravità delle condizioni e richiesto l’arrivo dell’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, i due feriti sono stati stabilizzati e trasportati d’urgenza in ospedale con l’ambulanza, mentre l’elicottero sarebbe rientrato senza pazienti a bordo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale Valmarecchia per i rilievi e la gestione del traffico. La Marecchiese è stata completamente chiusa al traffico.




Riproduzione riservata ©

