CRONACA Scontro tra auto e scooter a Rimini: ferita una minorenne, trasportata d’urgenza al Bufalini L’incidente in via Varisco nel tardo pomeriggio di sabato. Sul posto l’elisoccorso del 118. La giovane sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato a Rimini. Intorno alle 19, in via Bernardino Varisco, una ragazza minorenne è rimasta ferita in uno scontro tra un’auto e lo scooter su cui viaggiava.

Pare che il veicolo provenisse da un incrocio e si dirigesse verso Riccione quando ha centrato il motorino, facendo cadere violentemente la giovane sull’asfalto.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Nonostante le gravi lesioni riportate, le sue condizioni non sarebbero tali da metterne a rischio la vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

