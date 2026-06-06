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Scontro tra autobus e auto dei Carabinieri all'incrocio: quattro feriti, un anziano elitrasportato al Bufalini [Gallery]

La gazzella delle forze dell'ordine era impegnata in un intervento d'emergenza con sirene attivate. L'impatto è stato particolarmente violento: sia l'autobus sia l'auto di servizio sono stati scaraventati contro la recinzione di un'abitazione

6 giu 2026
Scontro tra autobus e auto dei Carabinieri all'incrocio: quattro feriti, un anziano elitrasportato al Bufalini [Gallery]

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di sabato a Viserba, all'incrocio semaforico tra via Sacramora e via Morri Egisto. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura del Radiomobile dei Carabinieri, impegnata in un intervento d'emergenza con sirene attivate e diretta in direzione mare-monte, si è scontrata con un autobus di linea proveniente da Ravenna e diretto verso Riccione, con numerosi passeggeri a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pubblico avrebbe impegnato l'incrocio mentre il semaforo regolava il traffico. L'impatto è stato particolarmente violento: sia l'autobus sia l'auto di servizio sono stati scaraventati contro la recinzione di un'abitazione situata nelle vicinanze dell'incrocio. Il primo a intervenire per prestare soccorso ai feriti è stato un ufficiale medico dell'Esercito Italiano, libero dal servizio e presente casualmente nella zona al momento dell'incidente. Il militare ha fornito le prime cure in attesa dell'arrivo dei mezzi di emergenza.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso. Il bilancio è di quattro feriti: due carabinieri, trasportati all'Ospedale Infermi di Rimini, e due passeggeri dell'autobus. Tra questi un turista tedesco, che ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre un altro passeggero è stato condotto al pronto soccorso di Rimini.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, le quattro strade che conducono all'incrocio sono state temporaneamente chiuse al traffico. Gli accertamenti sulla dinamica dello schianto sono affidati alla Polizia Locale.




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