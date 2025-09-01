Scontro tra due auto a Taverna di Monte Colombo, cinque feriti

Le immagini dei rilievi

È di 5 feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri sera a Taverna di Monte Colombo, in provincia di Rimini. Protagoniste due auto che si sono scontrate frontalmente lungo via Chitarrara all’altezza del civico 1881.

Tre adulti e due bambini presenti nelle auto hanno richiesto cure mediche. Due donne sono state trasportate all’ospedale “Bufalini” di Cesena con l'elisoccorso, mentre un uomo e i due piccoli sono stati portati all’“Infermi” di Rimini. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri.