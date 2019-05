Scontro tra due auto, finite poi nel fosso

L'incidente è avvenuto ieri sera, sulla via Emilia all'altezza di S. Giustina. Una vettura, con targa straniera, si stava immettendo sulla statale dalla laterale Molino Ronci, direzione Rimini - Santarcangelo, quando è stata urtata con violenza da una Mini che stava sopraggiungendo nella stessa direzione. Un impatto violento che ha spinto la prima auto nel fosso laterale, mentre la seconda ha proseguito la sua corsa per diversi metri finendo a sua volta nel canale dall'altra parte della strada. Sul posto 118 e medicalizzata, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due vetture. I conducenti sono stati stabilizzati dal 118 e non sarebbero in pericolo di vita. La Polizia Stradale, impegnata a ricostruire la dinamica, ha chiusi la strada in entrambe le direzioni.