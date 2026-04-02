Scontro tra due camion sull’A14 tra Riccione e Rimini sud: un ferito trasportato in eliambulanza, traffico in tilt

Scontro fra due mezzi pesanti sulla carreggiata nord dell’autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Riccione e Rimini sud. E' accaduto attorno alle 7 di questa mattina, le cause sono ancora in fase d'accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia autostradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Uno dei camionisti coinvolti è stato trasferito in ospedale in eliambulanza.

A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti e lunghe code di circa 5 chilometri. Disagi anche sulla carreggiata sud, dove il traffico ha subìto un forte rallentamento per la presenza di curiosi, come riportato da Autostrade per l’Italia. Per chi viaggia in direzione Bologna, si consiglia di entrare a Rimini sud e per chi proviene da Ancona si suggerisce di uscire a Cattolica.









