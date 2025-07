CRONACA Scontro tra due moto sulla Superstrada Rimini–San Marino: grave un 73enne Incidente davanti al centro commerciale 3C: attivato l’elisoccorso, traffico bloccato e lunghe code

Grave incidente questa mattina, poco prima delle 7:30, lungo la Superstrada Rimini–San Marino, all’altezza del centro commerciale 3C, a Cerasolo. Coinvolti nello scontro due motociclisti, entrambi in attesa al semaforo in direzione San Marino.

Al momento della ripartenza, una volta scattato il verde, le due moto — una Yamaha Tracer e una Honda Integra — sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha fatto carambolare entrambi i veicoli sull’asfalto.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 73 anni, soccorso in condizioni critiche dal personale del 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze, ma è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sulla corsia discendente della Superstrada, che ha trasportato il ferito all’ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. Ferite più lievi per l’altro motociclista, un uomo di 66 anni, accompagnato all’ospedale “Infermi” di Rimini per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha provveduto alla gestione del traffico e ai rilievi per ricostruire la dinamica. La Superstrada è rimasta completamente chiusa in entrambe le direzioni per diverso tempo, causando disagi alla circolazione. Le indagini sono in corso.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: