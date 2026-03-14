Scontro tra scooter e auto a Rimini, ferita una 56enne

Incidente nel tardo pomeriggio di sabato a Rimini, all’incrocio tra viale Dardanelli e viale Perseo. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna di 56 anni che viaggiava in sella a uno scooter Scarabeo si è scontrata con una Fiat 500X condotta da un’altra donna.

Secondo una prima ricostruzione, alla base del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza da parte dello scooter. L’impatto è avvenuto contro il cofano dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure alla scooterista prima di trasportarla in ospedale. La donna ha riportato diversi traumi, giudicati comunque non tali da far temere per la sua vita.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e ai rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.







