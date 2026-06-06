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Scontro tra scooter e auto sulla Flaminia: ferito un 26enne

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la statale in sella al proprio scooter quando si è scontrato con un'autovettura Hyundai che stava uscendo dal parcheggio dell'attività commerciale per immettersi sulla carreggiata

6 giu 2026
Scontro tra scooter e auto sulla Flaminia: ferito un 26enne

Un giovane di 26 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la via Flaminia, a Miramare, nei pressi dell'uscita del parcheggio dell'Angel Mercatone e a pochi passi dall'aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini.

Secondo una prima ricostruzione, il 26enne stava percorrendo la statale in sella al proprio scooter quando si è scontrato con un'autovettura Hyundai che stava uscendo dal parcheggio dell'attività commerciale per immettersi sulla carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento e il giovane è stato sbalzato dal mezzo, finendo sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente per prestare le prime cure al ferito e successivamente trasportarlo in ospedale per gli accertamenti necessari. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto interessato della Flaminia è stato temporaneamente chiuso al traffico, con ripercussioni sulla circolazione nella zona dell'aeroporto. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio degli agenti, che stanno verificando eventuali responsabilità.




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