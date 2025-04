RIMINI Scontro tra scooter sulla statale: donna investita da un’auto, grave al Bufalini A causa di una mancata precedenza, due donne a bordo dei rispettivi scooter si sono scontrate.

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell'Italia in Miniatura. A causa forse di una mancata precedenza, ma sono in corso accertamenti, due donne a bordo dei rispettivi scooter si sono scontrate. Nell’impatto, una delle due è caduta rovinosamente a terra, perdendo il casco. Purtroppo, proprio in quel momento, sopraggiungeva un'auto che non è riuscita a evitare l’investimento della donna stesa sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: i sanitari del 118, accorsi tempestivamente, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasportato la ferita al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo congestionato. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, è intervenuta la Polizia Stradale.

