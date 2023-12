Scontro tra treni: solo 17 feriti lievi

Dopo una notte di ritardi e disagi a causa dello scontro fra due treni lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini nei pressi di Faenza, torna regolare l'Alta Velocità. Permangono invece problemi per i treni Regionali e gli Intercity. Nello scontro, avvenuto a bassa velocità tra due convogli che viaggiavano nella stessa direzione, sono rimaste ferite 17 persone, nessuna in maniera grave.

Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Evidentemente qualcosa è andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Si suppone, ma anche questo aspetto dovrà essere appurato nelle indagini sulle cause dell'incidente, che il macchinista si sia accorto dell'ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.