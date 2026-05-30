TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Scontro tra Vespa e auto sulla via Emilia: due giovani al Bufalini | FOTO

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale, la conducente della Panda avrebbe svoltato a sinistra in un tratto con divieto mentre la Vespa effettuava il sorpasso

30 mag 2026
Scontro tra Vespa e auto sulla via Emilia: due giovani al Bufalini | FOTO

Un sorpasso e una svolta a sinistra vietata: è questo il quadro che emerge dalla prima ricostruzione dell'incidente avvenuto questa mattina alle 9 sulla via Emilia a San Martino in Riparotta, tra Santarcangelo e Rimini, che ha visto coinvolte una Fiat Panda e uno scooter Vespa con a bordo due ragazze di 18 anni. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Rimini, i due veicoli procedevano entrambi in direzione nord quando le due giovani a bordo della Vespa avrebbero tentato il sorpasso della Panda.

Nello stesso istante la conducente dell'auto avrebbe svoltato a sinistra per imboccare una strada sterrata laterale, nonostante in quel tratto fosse presente il divieto di svolta. L'impatto è stato inevitabile: la Panda ha perso il controllo finendo nel fossato sul lato destro della carreggiata. Le due occupanti dell'auto sono rimaste illese. Più gravi le conseguenze per le due 18enni sulla Vespa. Una è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni serie; l'altra ha raggiunto lo stesso nosocomio in ambulanza con lesioni di media gravità. Sul posto sono intervenuti il 118, l'automedica e l'elisoccorso, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Rimini.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia