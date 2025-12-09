Scooter contro furgoncino alle porte di Riccione: ventenne in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì alle porte di Riccione, in viale Veneto. Secondo una prima ricostruzione, un furgoncino commerciale proveniente dalla laterale viale Lodi stava impegnando l’incrocio per immettersi sulla strada principale in direzione mare. In quel punto è presente un semaforo e una fila di auto ferma avrebbe lasciato spazio al mezzo per attraversare.

Proprio in quel momento, però, è sopraggiunto uno scooter guidato da un ventenne, che stava probabilmente superando la colonna di veicoli in attesa. Il giovane non avrebbe fatto in tempo a evitare l’ostacolo, finendo per impattare violentemente contro il fianco del furgoncino.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’auto medica del 118, insieme alla Polizia Locale. Gli agenti hanno chiuso temporaneamente la strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Il ragazzo, ferito ma cosciente, è stato trasportato all’Ospedale Infermi di Rimini in codice di media gravità. Le verifiche per stabilire le responsabilità del sinistro sono tuttora in corso.







