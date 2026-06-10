Scooter contro un mezzo Anas sul cavalcavia dell'Adriatica: grave un uomo [VIDEO]

Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì sulla Statale Adriatica, all'altezza del cavalcavia di via Circonvallazione Nuova, in direzione sud.
Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooterista si è scontrato contro un mezzo dell'Anas impegnato nella segnalazione di un cantiere mobile. Il veicolo precedeva infatti altri mezzi operativi, tra cui una spazzatrice e un bobcat, al lavoro sulla carreggiata.
Nell'impatto il conducente dello scooterone è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Le sue generalità non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle ferite riportate, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Ravenna e atterrato nell'apposita elisuperficie in zona Fiera. Il ferito è stato quindi trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena.
Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale, il cavalcavia in direzione sud è stato completamente chiuso al traffico, con lunghe code e deviazioni verso la rotatoria sottostante.