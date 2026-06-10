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Scooter contro un mezzo Anas sul cavalcavia dell'Adriatica: grave un uomo [VIDEO]

L'incidente durante un cantiere mobile in direzione sud. Intervento dell'elisoccorso, traffico paralizzato e deviato.

10 giu 2026
Le immagini dei rilievi della Polizia Stradale
Le immagini dei rilievi della Polizia Stradale

Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì sulla Statale Adriatica, all'altezza del cavalcavia di via Circonvallazione Nuova, in direzione sud.

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooterista si è scontrato contro un mezzo dell'Anas impegnato nella segnalazione di un cantiere mobile. Il veicolo precedeva infatti altri mezzi operativi, tra cui una spazzatrice e un bobcat, al lavoro sulla carreggiata.

Nell'impatto il conducente dello scooterone è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Le sue generalità non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle ferite riportate, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Ravenna e atterrato nell'apposita elisuperficie in zona Fiera. Il ferito è stato quindi trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale, il cavalcavia in direzione sud è stato completamente chiuso al traffico, con lunghe code e deviazioni verso la rotatoria sottostante.




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