Scoperta l'identità del ciclista investito sulla statale, deceduto poi al Bufalini

le immagini dell'incidente

E' un bagnino di salvamento di Viserba, 46 anni, l'uomo travolto giovedì sera a Rimini sulla Statale 16, nei pressi del parco tematico Italia in Miniatura. Travolto da una Fiat Punto condotta da un aziano – ora indagato per omicidio stradale. Non è riuscito ad evitare l'uomo che – pare, stando almeno alle prime ricostruzioni rese possibili dalle telecamere di sorveglianza della zona – gli abbia tagliato la strada. Il ciclista, rianimato sul posto, è stato trasportato in condizioni disperate al Bufalini di Cesena dove è deceduto poco dopo. Privo di documenti al momento dell'incidente, il riconoscimento è avvenuto attraverso le impronte digitali. Sulla Statale per i rilievi, la Polizia Stradale.