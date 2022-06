ATTUALITÀ Scoperta spia che prevede le eruzioni di alcuni vulcani

Scoperto l'indicatore per prevedere con settimane di anticipo l'eruzione di alcuni vulcani molto attivi, come il Kilauea delle Hawaii, detti a caldera basaltica. Il risultato è del gruppo di ricerca guidato da Federico Galetto, dell'università americana Cornell, e Valerio Acocella, dell'Università Roma Tre, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Geoscience. Il prossimo obiettivo sarà estendere questa tecnica di previsione anche su altre tipologie di vulcani, come la Caldera dei Campi Flegrei.

