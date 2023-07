AMBIENTE Scoperta un'incantevole foresta di corallo nero nel cuore delle Egadi A svelare l'arcano è Giovanni Chimienti, un biologo dell’Università di Bari

Da svariate decadi si parlava del corallo nero delle Egadi. I pescatori se lo ritrovavano per caso nelle loro reti, i sub ne avevano avvistati dei frammenti, ma nessuno ancora era riuscito a scoprire da dove venisse esattamente. A svelare l'arcano è Giovanni Chimienti, un biologo dell’Università di Bari. Ha infatti scoperto il luogo della foresta di questa specie molto rara di corallo. Si trova a 63 metri a largo da Marettimo, la più selvaggia isola delle Egadi. Un tesoro, un’intera foresta a cui "le Egadi devono la loro grande biodiversità marina", ha spiegato il ricercatore che è riuscito a portare a casa questa sensazionale scoperta nell'ambito di una serie di spedizioni finanziate da National Geographic e Gruppo Prada in collaborazione con Unesco. Il corallo nero delle Egadi potrebbe avere più di 2.100 anni: "intorno a sé la vita delle profondità prospera. Se è in salute una colonia di coralli, che è composta da migliaia di piccolissimi polipi, allora è in salute tutto il mare".

