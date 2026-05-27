Scoperti oltre 120 lavoratori in nero: maxi sanzioni fino a 300mila euro

Oltre 120 lavoratori irregolari o completamente in nero scoperti nei primi mesi dell'anno: la Guardia di Finanza di Rimini ha verbalizzato 22 datori di lavoro per impiego di manodopera irregolare, con sanzioni complessive che variano da un minimo di 150.000 a un massimo di 300.000 euro. Per 20 dei 22 datori di lavoro sanzionati è stata richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività, misura scattata nei casi in cui la quota di lavoratori in nero ha raggiunto o superato il 10% del totale degli occupati nell'unità produttiva ispezionata.

Un soggetto è stato inoltre segnalato per l'utilizzo di manodopera straniera priva delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Le Fiamme Gialle annunciano un'intensificazione dei controlli nei prossimi mesi, in coincidenza con l'avvio della stagione balneare, quando la crescita di manodopera nei settori caratteristici del litorale riminese rende il fenomeno strutturalmente più acuto. Il lavoro sommerso, sottolineano i finanzieri, "pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese sottraendo risorse all'Erario" e "compromette la leale e sana competizione tra imprese", oltre a imporre spesso "condizioni lavorative vessatorie e lesive della salute e della dignità umana."







