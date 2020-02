Scoperto un “cimitero delle auto” abusivo a Pesaro

In un'area agricola di 1.200 metri quadri in provincia di Pesaro erano stoccati 80 tonnellate di veicoli fuori uso, quindi rifiuti industriali pericolosi. Ad individuare l'area non autorizzata, anche grazie al supporto di un elicottero, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona. I veicoli parcheggiati non erano stati sottoposti a bonifica preventiva e messa in sicurezza, con l'eliminazione di tutte le sostanze altamente inquinanti.

Le indagini sono partite quando le Fiamme Gialle hanno notato che nell'area, adibita a uliveto, si trovavano pezzi meccanici, parti di carrozzeria, cumuli di pneumatici, pacchi di ferro. Il demolitore era in possesso di autorizzazione, ma i Finanziari hanno appurato che l'area agricola era usata abusivamente. Mancava anche un idoneo piazzale che potesse evitare la dispersione di inquinanti nel terreno.

Il titolare dell'azienda è stato denunciato. Ora dovrà provvedere alla bonifica e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, all'avvio a smaltimento dei rifiuti e al ripristino dell'area.