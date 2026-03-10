GIUDIZIARIA Scoppia la pace tra Nando Piccari e il Sindaco Giannini

Si è concluso con il ritiro della querela da parte del Sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, il processo a carico di Nando Piccari (giornalista ed ex vice Sindaco di Rimini). Il Tribunale di Rimini ha preso atto della volontà delle parti emettendo la sentenza di non doversi procedere . La vicenda si riferisce all'estate 2023 quando in seguito alle affermazioni del primo cittadino pennese sulla questione migranti aveva proposto la "disapprovazione dell'accoglienza dei profughi nel Comune di Pennabilli". Tra i commenti di un gruppo Facebook c'era anche quello di Nando Piccari che auspicava che il consiglio di Pennabilli accogliesse il sindaco con un "pernacchione" per poi aggiungere una serie di coloriti epiteti. Giannini, per tutta risposta, aveva sporto querela per diffamazione: "Abbiamo accettato la remissione di querela -spiega il legale di Piccari Moreno Maresi- in quanto il mio assistito ha sempre ritenuto di aver esercitato un diritto di critica. Un diritto, seppur in modo pungente, riferito al piano politico e senza alcuna volontà di ledere la reputazione del Sindaco Giannini sul piano personale".

