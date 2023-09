Una scossa di magnitudo 4.2 si è verificata alle 3.35 ai Campi Flegrei, dove da giorni è in corso uno sciame sismico. L'ipocentro è stato individuato a 3 km di profondità. Il terremoto è durato diversi secondi ed è stato distintamente avvertito in molti quartieri di Napoli. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.