Scossa di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei, non si registrano gravi danni.

Una scossa di magnitudo 4.2 si è verificata alle 3.35 ai Campi Flegrei, dove da giorni è in corso uno sciame sismico. L'ipocentro è stato individuato a 3 km di profondità. Il terremoto è durato diversi secondi ed è stato distintamente avvertito in molti quartieri di Napoli. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Finora 5 gli interventi dei Vigili del fuoco tra Pozzuoli e Bagnoli per verifiche di stabilità di edifici che non hanno dato luogo ad evacuazioni.

L' Anas ha completato le verifiche: circolazione regolare. Ispezionati ponti e viadotti sulle strade statali. Anche la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo è stata prima sospesa in via precauzionale, dopodiché alcune tratte sono ripartite.

Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, su decisione dell'amministrazione comunale.



