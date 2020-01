TERREMOTI Scossa magnitudo 4 in provincia di Catanzaro, nessun danno

Vigili del fuoco e Carabinieri confermano che non ha provocato danni la scossa di terremoto di magnitudo 4 che si é registrata poco prima dell'1:00 della in provincia di Catanzaro. Secondo quanto riferiscono i pompieri, sono state numerose le chiamate giunte al numero di emergenza 115, ma non si registrano al momento segnalazioni di danni. Sono in corso le verifiche anche da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, che confermano comunque di non avere riscontrato alcun tipo di danno. Ad Albi, il centro della provincia di Catanzaro maggiormente interessato dal sisma, alcune persone, in particolare quelle che abitano nei piani alti degli edifici, svegliatesi di soprassalto a causa della scossa, sono scese in strada, ma sono rientrate a casa dopo il cessato allarme. Chiuse le scuole in 4 comuni a titolo precauzionale.



