Scosse di terremoto in Emilia, Bonaccini: “Nessun danno, ma pronti in caso di necessità”

Due scosse superiori a magnitudo 4.0 hanno fatto tremare l'Emilia. La prima, proprio di 4.0, è stata avvertita nella bassa emiliana, fra Modena e Reggio Emilia alle 19.55, con epicentro a Bagnolo in Piano. Una seconda scossa di terremoto si è verificata alle 21, a tre chilometri da Correggio (Reggio Emilia) di magnitudo tra 4.3 è stata avvertita in particolare a Modena, ma anche a Bologna. Al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni – riferisce l'Ansa -, diverse persone sono uscite. È seguita una terza scossa, più lieve, di magnitudo 2.6 ancora con epicentro a Correggio, alle ore 21.14. Ma la lista è in continuo aggiornamento.

“Continuano a non segnalarsi danni – scrive il presidente di Regione, Stefano Bonaccini -, anche se numerosi cittadini sono scesi in strada. Da subito è stato aperto il Centro operativo regionale (COR) della Protezione civile a Bologna e sono attivati quello di Modena, a Marzaglia, e di Reggio Emilia. La Protezione civile è al lavoro per le verifiche, insieme a Vigili del fuoco e Forze dell'Ordine. Insieme ai Prefetti delle province interessate. Io – continua il governato su Facebook - sono al Centro operativo di Marzaglia, a Modena, per un più efficace contatto con i sindaci e gli amministratori locali, mentre gli assessori Priolo e Mammi sono presso i centri operativi di Bologna e Reggio Emilia. Il sistema regionale è allertato, vicino alle comunità locali”.