Screening anti Covid, Emilia Romagna include nei test anche i nonni degli studenti

Analisi tamponi Covid-19

Giuseppe Conte ha parlato alla Camera, proprio mentre il presidente di Montecitorio Fico apre alla possibilità di votare a distanza durante l'emergenza Covid, visti anche i tanti deputati assenti per quarantena o contagio. Da stanotte coprifuoco in Lombardia, e didattica a distanza da lunedì per le superiori che però il sindaco di Milano, Sala, contesta. Da venerdì notte toccherà alla Campania e anche al Lazio. La Sardegna pronta a chiudere le attività per 15 giorni, così come a inibire porti e aeroporti per limitare la circolazione delle persone e del virus. Il professor Walter Ricciardi però ritiene che il lockdown generalizzato si possa evitare “con misure rapide e forti, che non sono quelle prese attualmente”, puntualizza, ricordando che il coprifuoco non si è dimostrato efficace in Francia e Spagna, e che il problema sono i locali e i trasporti. E mentre il ministro della Salute Speranza annuncia che partirà una fase di sperimentazione per coinvolgere i medici di base e poter effettuare il tampone rapido anche nelle farmacie, in quelle dell'Emilia Romagna si eseguono già test sierologici rapidi e gratuiti a studenti e loro familiari: la novità dell'ultima ora è che tra i familiari saranno compresi anche i nonni non conviventi, che però collaborano in maniera continuativa all'accudimento dei nipoti. L'elenco delle farmacie, già 800 quelle aderenti, è sul sito della Regione https://salute.regione.emilia-romagna.it/sierologico-farmacie .





Intanto sono 889 i nuovi positivi, di cui 486 asintomatici. +86 i casi a Rimini, 38 con sintomi. 6 decessi in Regione. A livello nazionale 16.079 è l'incremento sui casi totali, su 170mila tamponi, meno di ieri. Terapie intensive ormai vicine ai mille, aumentate di 66 unità (992), i ricoverati con sintomi sono 637 in più (9.694). 136 i morti, 9 più di ieri. Anche in Germania si supera la soglia dei 10mila contagi. Il Paese richiede tra l'altro tamponi per chi entra e proviene da Nord Italia, Toscana e Lazio. In Belgio, dove sono già oltre 3.200 i pazienti ricoverati per Covid-19, tra gli oltre 520 in terapia intensiva c'è anche la ministra degli Esteri, Sophie Wilmès, 45 anni.