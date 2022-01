RIMINI Scrive su smartphone al volante, rischia di investire Vigili

Quella dell’uso del telefonino durante la guida è una pessima abitudine che comporta un gravissimo rischio per la propria sicurezza e per quella degli altri. Nonostante ciò, continuano a verificarsi episodi di questo tipo. Sono stati multati, dalla Polizia Locale di Rimini, 12 automobilisti perché usavano uno smartphone alla guida. Una signora alla guida del proprio veicolo intenta a scrivere un sms ha rischiato di investire gli agenti, non vedendo l’alt che le avevano intimato con la paletta. È accaduto durante un posto di controllo in piazza Kennedy lo scorso venerdì mattina in un servizio organizzato esclusivamente alla sicurezza della circolazione stradale.

La fascia d'età dei sanzionati varia dai 20 ai 60 anni. La violazione ha comportato per ognuno una multa di 165 euro (ridotta a 116,50 se pagata entro cinque giorni) e la decurtazione fino a 5 punti sulla patente. A questa può aggiungersi anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di due anni. Secondo i più recenti dati Istat, l'uso dello smartphone alla guida è la maggiore causa di distrazione al volante e la prima causa di incidenti in Italia.

