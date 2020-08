Scuola, approvate le linee guida per la ripartenza di nidi e scuole dell'infanzia

Sono state pubblicate oggi, sul sito del ministero dell'Istruzione, le nuove linee guida per la ripresa delle attività dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. I provvedimenti riguardano la fascia d'età dai 0 ai 6 anni. Lo scopo è garantire la sicurezza dei più piccoli.

Come riporta repubblica.it, ci saranno sezioni stabili in modo da essere identificabili, con personale educatore facilmente individuabile. Una diversa organizzazione degli spazi, per favorire tutte le attività quotidiane senza però far interferire i gruppi tra loro. Dove possibile, si amplierà l'organico. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. I più piccoli, invece, non dovranno indossare la mascherina ma bambini e personale non potranno accedere alle strutture con temperatura superiore al 37,5 C.

"Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre - ha commentato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi". E ha continuato "Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all'organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza".

Intanto il Lazio ha predisposto due fasce di ingresso a scuola, alle 8.30 e alle 9.30, una differenziazione degli orari degli uffici e una revisione della capienza, ora ridotta al 50%, sui treni.