Scuola dell'infanzia in Emilia-Romagna, stanziati 41 milioni per migliorare e ampliare i servizi

In Emilia Romagna si punta a migliorare ancora di più l'offerta educativa per la prima infanzia, dalla nascita fino ai sei anni di età. L'intento è quello di ampliare i servizi formativi nelle scuole d'infanzia, rendendole accessibili e più efficaci in modo che tutti ne possano usufruire. Si vuole assicurare anche al personale che lavora con i più piccoli una formazione aggiornata e costante. Sono state fornite risorse “senza precedenti” afferma la regione Emilia-Romagna, ben 41 milioni di euro, fondo approvato negli ultimi giorni dalla Giunta regionale. "Mai così tante risorse per la prima infanzia” - sottolinea la vicepresidente con delega Welfare, Elly Schlein - “a disposizione per il 2022 avremo 28 milioni di risorse statali, sette in più rispetto al 2020, ai quali si aggiungono gli oltre 13 milioni provenienti dal bilancio regionale, senza contare gli ulteriori 18 milioni di euro che, come Regione, investiamo sull'abbattimento delle rette dei nidi", ciò grazie al progetto “Al nido con la Regione”.

A Rimini arrivano 2.147.042 euro.