Scuola di giornalismo di Urbino, iscrizioni aperte per il biennio 2020-22

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla Scuola di giornalismo di Urbino. La scadenza per presentare le domande è il 5 ottobre.

Possono partecipare, senza limiti di età, laureati, laureandi che conseguiranno la laurea entro l’inizio del corso (previsto per il 28 ottobre) e chiunque abbia i requisiti per l'iscrizione al registro dei praticanti. Gli esami di ammissione, scritto e orale, per i 20 posti disponibili, si terranno a Urbino dal 19 al 23 ottobre.

Il bando per il biennio 2020-22 è pubblicato sul sito dell’Ifg e del Ducato, testata dell’Istituto per la formazione al giornalismo.



La quota per la frequenza del corso, superata la selezione, è fissata a 6.000 euro all’anno e sono disponibili, per chi ne abbia i requisiti, borse di studio. Inoltre gli allievi potranno accedere a un prestito d’onore pari a 5.000,00€ per ciascun anno accademico.

La Scuola di giornalismo di Urbino è stata fondata nel 1990. In 30 anni, ha formato oltre 400 giornalisti professionisti, alcuni lavorano a San Marino Rtv.