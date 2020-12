TRASPORTI Scuola, Emilia-Romagna pronta a far tornare gli studenti dal 7 gennaio

“Mi chiedete se il 7 gennaio saremo pronti a far tornare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a scuola? La risposta è sì, l'Emilia-Romagna ce la farà". Così, l'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini in commissione assembleare ha rassicurato sulla riorganizzazione dei trasporti in vista della ripartenza della didattica in presenza per il 75% delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori, come previsto dal Dpcm dello scorso 3 dicembre, mantenendo il 50% di riempimento massimo sui bus.

La ridefinizione del servizio in linea generale prevede, dal fronte scolastico, la flessibilizzazione di due ore degli orari di ingresso e di uscita - laddove possibile e necessario - mentre, per quanto riguarda il trasporto pubblico, un ulteriore potenziamento di mezzi e chilometri. Orientativamente si tratta di circa 200 autobus in più rispetto ai 350 già aggiunti alla flotta tradizionale lo scorso settembre, che saranno distribuiti in base alle necessità dei singoli territori.

“La copertura economica c’è - conclude l’assessore-, perché il Governo ha stanziato 20 milioni di euro sul 2021 per i servizi integrativi dell’Emilia-Romagna. Poi – conclude - sarà la prova sul campo a dirci se ce l’abbiamo fatta, ma tutti i presupposti ci sono”. Infine, la richiesta della Regione ai prefetti di potenziare i controlli sugli autobus e soprattutto alle fermate urbane più affollate, dove il rischio di assembramenti è maggiore e i ragazzi tendono ad abbassare le mascherine.

