Scuola. In Emilia Romagna si riparte venerdì 15 settembre

La giunta dell'Emilia Romagna ha deliberato il calendario del nuovo anno scolastico. La scuola inizierà il prossimo 15 settembre, un venerdì, e finirà il 6 giugno, un giovedì. Lo ha stabilito la Giunta Regionale - in continuità con i precedenti anni scolastici e in attuazione di quanto già disposto con la propria deliberazione n.353/2012 - approvando il calendario scolastico che riguarda sia le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie), sia quelle del secondo ciclo del sistema di istruzione (superiori) e formazione (IeFP). La normativa nazionale stabilisce che l'anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica, oltre ad un numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori programmi didattici e educativi.

Critiche dai consiglieri regionali della Lega, Massimiliano Pompignoli. “Non riesco a trovarne il senso. Bastava consultare più attentamente il calendario per capire che non favorisce la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle famiglie". Il consigliere Pompignoli si fa portavoce dell’appello lanciato da molte famiglie di “rivedere e correggere la delibera, prevedendo l’apertura della scuola nella giornata di lunedì e la fine nella giornata di sabato. "Alla fine - commenta la capogruppo Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna Marta Evangelisti - anche in questo caso chi ci rimettono sono i cittadini e le famiglie.