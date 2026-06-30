Scuola in ospedale, all'Infermi di Rimini i primi esami di Stato tra i giovani pazienti oncologici Conclusi con successo maturità ed esami di terza media nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. "Restituire normalità e futuro ai ragazzi è parte della cura"

Scuola in ospedale, all'Infermi di Rimini i primi esami di Stato tra i giovani pazienti oncologici.

La malattia non ha fermato il loro percorso di crescita. All'ospedale Infermi di Rimini, grazie al progetto "Scuola in ospedale", tre giovani pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica hanno affrontato e superato gli esami di Stato, trasformando un momento difficile in un importante traguardo di vita.

Per la prima volta, nell'anno scolastico 2025-2026, il presidio riminese ha ospitato gli esami conclusivi del percorso scolastico. K. ha sostenuto l'esame di maturità tecnica direttamente in ospedale, poche settimane dopo la diagnosi oncologica, affrontando tutte le prove previste con il supporto dei docenti e della commissione, presente sia in aula sia in collegamento online. A. ha invece sostenuto gli esami di terza media tra ospedale e domicilio, ottenendo il massimo risultato: 10 e lode. F., infine, a meno di due mesi da un trapianto, è riuscito a tornare nella propria scuola per affrontare la maturità insieme ai compagni.

L'iniziativa dimostra quanto la continuità scolastica rappresenti un elemento fondamentale anche durante il percorso di cura, contribuendo a preservare l'identità, le relazioni e la fiducia nel futuro dei ragazzi.

"Dare ai nostri adolescenti la possibilità di vivere un passaggio così importante significa restituire normalità, speranza e prospettive", sottolinea la direttrice del presidio, Francesca Raggi. Un concetto condiviso anche dalla psicologa Samanta Nucci, che evidenzia come vedere i ragazzi raggiungere questi traguardi "ricarichi di energie anche gli operatori", confermando il valore dell'alleanza tra scuola e ospedale nel percorso terapeutico.

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