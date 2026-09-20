POLITICA ITALIA Scuola, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe e lo stop a burqa e niqab La presidente del Consiglio anticipa un provvedimento in arrivo in Cdm. Previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi difficoltà di inserimento

Scuola, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe e lo stop a burqa e niqab.

Un numero massimo di studenti stranieri per classe, il divieto di burqa e niqab a scuola e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di alunni stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico. Sono alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà prossimamente all'esame del Consiglio dei ministri.

La premier ne ha parlato dal palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale a Roma. Al centro dell'intervento il tema dell'integrazione nelle scuole e della composizione delle classi. Meloni ha sostenuto che occorra evitare situazioni nelle quali gli studenti italiani diventino minoranza e che una presenza elevata di alunni che non conoscono sufficientemente la lingua possa creare difficoltà nel percorso scolastico.

Il tema del tetto agli studenti stranieri era già stato affrontato nei giorni scorsi dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Attualmente esiste una circolare che indica un limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana per classe, con possibilità di deroghe. Secondo Valditara, la disposizione è stata scarsamente applicata e il Governo intende intervenire con una legge, prevedendo un coordinamento degli uffici scolastici regionali per distribuire gli studenti tra scuole e sezioni vicine.

Nel suo intervento Meloni ha affrontato più in generale anche il modello della scuola italiana, insistendo sui concetti di merito, responsabilità e valutazione. Ha inoltre annunciato l'intenzione di introdurre la denominazione di “liceo” anche per gli istituti tecnico-professionali, con l'obiettivo dichiarato di sottolinearne la pari dignità rispetto agli altri percorsi di istruzione.

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