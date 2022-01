Scuola: nessuna “retromarcia” del Governo Draghi sul ritorno in presenza. Ma non mancano polemiche Da lunedì tutti in classe, in Italia. Crescono tuttavia le preoccupazioni, visto l'andamento della pandemia

Una riapertura in presenza – dopo la pausa natalizia – accompagnata da forti timori; e da polemiche aspre fra Regioni e Governo centrale. Grosse perplessità anche da parte dell'Associazione nazionale presidi, che parla di un numero di studenti positivi, già in queste ore - in alcune scuole -, nell'ordine delle decine e addirittura centinaia; e stima un'assenza del 10% dei dipendenti degli istituti, lunedì. Falcidia dovuta a positività, quarantene e così via. Il Ministro dell'Istruzione ribadisce tuttavia la necessità di tutelare il più possibile la scuola in presenza, dopo i “due anni difficili” vissuti da bambini e ragazzi, che – ha sottolineato - “hanno segnato il loro apprendimento”. Nessun rinvio, dunque; si procede con i calendari già definiti. “Il ricorso massiccio alla DAD, oggi, come se i vaccini non ci fossero, sarebbe un errore”, ha aggiunto Bianchi, che invita perciò ad accelerare sulla profilassi.

E sulla chiusura delle scuole in Campania – annunciata da De Luca - ritiene vi siano gli estremi per impugnare l'atto. Sul piede di guerra – però – anche il Governatore del Veneto, che invoca “l'espressione scientifica del Cts” sulla questione; “abbiamo davanti – ha tuonato Zaia - uno scenario che sarà un “calvario”. Riapertura rinviata di tre giorni in Sicilia, a causa dell'aumento dei contagi. Il Presidente della Regione Musumeci ha chiesto inoltre al Governo di rivedere l'attuale posizione sulla didattica a distanza. Ma gli studenti - rimarca il Presidente del Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi - “hanno necessità di vivere la scuola in presenza, a contatto con docenti e compagni”. “Lo stravolgimento della quotidianità e la mancata frequentazione dell'ambiente scolastico – osserva David Lazzari – creano un disagio sempre più diffuso”.

